Una densa niebla regala una imagen única: así fue la salida de un crucero del puerto de Vigo Gardacostas Galicia

Ya lo decían las abuelas: "en agosto, las nieblas entran por la ría y llega el final del verano". A diferencia de lo que ocurre en el resto de España, donde agosto es sinónimo de sol y calor, en el microclima de Vigo sucede justo lo contrario.

Buena prueba de ello son las intensas nieblas que han envuelto la ciudad durante las dos últimas jornadas, vaciando por completo los arenales y reduciendo la visibilidad a apenas unos metros.

Y es que, por mucho que los vigueses pidieran a gritos un respiro tras las inusuales olas de calor de las últimas semanas -hasta el punto de que el Ministerio de Sanidad llegó a declarar la alerta roja por altas temperaturas, seguramente esto no era lo que tenían en mente.

Con todo, no todo lo que trae la niebla es negativo. Más allá del descenso en los termómetros, este fenómeno atmosférico también ha dejado imágenes espectaculares, como la captada por el Pesca I en la tarde de ayer: el crucero Disney saliendo de la ría de Vigo, envuelto en una espesa y misteriosa bruma.