Axega 112 Galicia

Axega 112 Galicia

Ofrecido por:

Vigo

Una persona ha resultado afectada por el humo de un incendio en una vivienda en A Guarda (Pontevedra)

El fuego se encuentra extinguido, aunque el propietario de la casa tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia

Más actualidad: Entre las llamas en Salceda de Caselas (Pontevedra): "Fue como volver a vivir los incendios de 2017"

Publicada

Una persona ha resultado afectada por el humo de un incendio en la cocina de una vivienda de la Rúa Joaquín Alonso, en A Guarda.

AXEGA, 112

El 112 Galicia tuvo constancia de los hechos alrededor de las 18:00 horas, tras recibir la llamada de un vecino, que alertaba de que estaba ardiendo la cocina del domicilio de su vecino.

De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se informó a los Bomberos de O Porriño, a los miembros del GES de A Guarda, así como a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Una vez en el punto, los servicios de emergencia solicitaron asistencia sanitaria para el propietario de la vivienda, que se encontraba en su interior y resultó afectado por el humo. Por eso, también fue alertado el Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061. Ahora, el fuego se encuentra extinguido.