Una persona ha resultado afectada por el humo de un incendio en una vivienda en A Guarda (Pontevedra)

Una persona ha resultado afectada por el humo de un incendio en la cocina de una vivienda de la Rúa Joaquín Alonso, en A Guarda.

El 112 Galicia tuvo constancia de los hechos alrededor de las 18:00 horas, tras recibir la llamada de un vecino, que alertaba de que estaba ardiendo la cocina del domicilio de su vecino.

De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se informó a los Bomberos de O Porriño, a los miembros del GES de A Guarda, así como a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.