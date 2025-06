El PP de Vigo, sobre la cancelación de las fiestas de Coia: "A este paso, sólo quedará la Navidad"

El Partido Popular de Vigo ha señalado al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, como el máximo responsable por la cancelación de las fiestas de Coia.

"Ha hecho todo lo posible para cargárselas, exigiendo cuestiones que sabía que la comisión no podría cumplir, y al final lo ha conseguido", ha declarado la presidenta de los populares, Luisa Sánchez.

Sánchez ha denunciado que el regidor "se escuda en una errónea defensa de la seguridad para impedir la celebración de estas fiestas por primera vez en cien años de historia", y se ha preguntado si el resto de los años las ha estado autorizando "incumpliendo la ley".

"La ley es la misma que la del año pasado y, desde luego, es la misma para todos los concellos de Galicia, aunque parece que sólo en Vigo es imposible su cumplimiento. Bueno, su cumplimiento sólo este año", ha incidido, ya que "en años precedentes nunca se había cuestionado absolutamente nada".

"No quería fiestas ni atracciones"

Para la presidenta del PP local, "la realidad es que Caballero no quería fiestas" ni tampoco "atracciones de feria", porque "no tiene medios para revisarlas y la mejor manera de no revisar atracciones es que no haya ninguna".

Sobre este asunto, ha anunciado que el grupo popular pedirá la comparecencia de la concejala de Seguridad en el pleno municipal del lunes 30 de julio "para que dé explicaciones de lo ocurrido" y responda a las "muchas preguntas" que tienen que hacerle.

Luisa Sánchez también ha destacado que sí que autoriza el Cíes Market y las atracciones aledañas de la Navidad, pero "se carga las fiestas de toda la vida". "A este paso, sólo quedará la Navidad", ha sentenciado.

Desde el Partido Popular han querido mandar un mensaje "de ánimo" a la comisión de fiestas de Coia "que ha tenido que tomar la difícil decisión de cancelar la edición de este año"; una decisión "dura y, sobre todo, dolorosa".