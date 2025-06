O Porriño (Pontevedra) celebrará "orgulloso" ser una villa abierta y diversa

Presentación del Día do Porriño Orgulloso 2025. Concello do Porriño

El Concello do Porriño ha presentado este martes el Día do Porriño Orgulloso 2025, una celebración que tendrá lugar el sábado 28 de junio en el Paseo do Louro coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo LGTBI+.

La celebración se extenderá desde las 16:00 hasta las 02:00 horas con una programación destinada a todos los públicos. Las actividades infantiles se desarrollarán de 16:30 a 20:30 horas y habrá hinchables de agua y de salto, talleres de tatuajes temporales y pintacaras. Además, contará con la actuación del Mago Marco.

También habrá música en directo, que arrancará a las 16:00 horas con Acoustic. Le seguirán Law (17:00), Iker Faure’s Band (18:00), Sheila Patricia (19:00), As Drags (20:00) y Orballo Cultural (21:00). El fin de fiesta será a lo grande, a las 23:00 horas, con el concierto de Baiuca.

Dentro de la celebración, uno de los grandes momentos será la Gala Drag Queen do Porriño Orgulloso, conducida por Marlen Soto y Khrystal De Luxe, que contará también con la actuación de Marisa Prisa, una de las figuras más relevantes del panorama drag estatal.

La fiesta estará aderezada con foodtrucks, puestos de segunda mano, presencia de protectoras de animales y actividades pensadas para toda la familia.