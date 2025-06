Piden la dimisión del edil de Deportes de Vigo ante el "abandono" de las instalaciones deportivas

A esto se suma la "incapacidad" del gobierno local para abrir gimnasios como el del Carmen, O Berbés o las instalaciones de Samil, con cierres en los últimos meses por falta de personal, una situación que "busca justificar una paulatina privatización del servicio", como ha ocurrido con otras dependencias municipales.

Finalmente, el BNG ha reclamado que se devuelvan las cuotas a los usuarios de los gimnasios para compensar las "molestias" por no haber podido hacer uso de las instalaciones, y que no se les cobre mientras no se garantice la apertura y las reparaciones.