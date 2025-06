Vigo se une contra el genocidio en Palestina: "El clamor colectivo de la ciudadanía contra el horror"

El rojo, el verde, el blanco y el negro de la bandera de Palestina han recorrido el centro de Vigo, donde miles de personas han exigido este miércoles el "fin inmediato" de la guerra en el país árabe.

Bajo el lema "Paremos o xenocidio. Vigo con Palestina" la ciudadanía de Vigo ha reclamado "acciones inmediatas en favor de la paz y la justicia" para parar el genocidio en Palestina.

La marcha partió del cruce de Vía Norte con Urzáiz a las 20:00 horas y ha recorrido puntos emblemáticos de la ciudad como La Farola de Urzáiz. "Non hai neutralidade posíbel ante o xenocidio", han explicado desde la Asociación Cidadá Galega "No Ollo do Furacán".

"La convocatoria pretende ser un acto colectivo de denuncia y solidaridad, abierto a todos los vecinos", ha añadido en un comunicado la Plataforma Cívica Pro-Palestina, una de las 42 entidades convocantes.

Manifestación contra el genocidio de Palestina, en Vigo Plataforma Cívica de Vigo Pro-Palestina

"Esta mobilización é un clamor colectivo da cidadanía viguesa fronte ao horror: o exterminio sistemático que o Estado de Israel está a perpetrar sobre o pobo palestino", han recalcado desde "No Ollo do Furacán".

Los principales sindicatos de Galicia han apoyado esta manifestación, así como partidos políticos como el BNG, Esquerda Unida, Podemos o Sumar Galicia.

Ni el grupo municipal del PSOE ni del PP han participado en esta marcha que busca "visibilizar el rechazo social frente a la violencia y reafirmar el compromiso social de la sociedad viguesa con los derechos humanos y la paz", en palabras de la Plataforma Cívica Pro Palestina.