El PP votará "a favor" de que Vigo cuente con Facultad de Medicina en el pleno extraordinario

El PP de Vigo votará a favor de que la ciudad olívica cuente con una Facultad de Medicina en el pleno extraordinario convocado por el Gobierno local para este jueves.

Así lo ha confirmado la presidenta popular, Luisa Sánchez, que se alineará con la propuesta planteada por el PSOE, a pesar de los "matices" que cabría introducir al texto registrado. Una decisión llega, ha asegurado, tras el incumplimiento en el que "persiste" el rector de la Universidade de A Coruña pese a los llamamientos a la colaboración.

"Una vez que A Coruña ha roto el pacto existente, Vigo no se va a quedar atrás. No queremos ser más que nadie pero tampoco menos", ha alegado Sánchez, que ha asegurado "no ser amiga de la crispación ni de las decisiones unilaterales" ya que defiende que "los acuerdos están para cumplirse".

Una sanidad "de primer nivel"

La líder de la oposición ha destacado que Vigo cuenta con una sanidad "de primer nivel" y con "magníficos profesionales para impartir docencia", además de alabar "el gran potencial facultativo e investigador" del Instituto Galicia Sur o del propio Hospital Álvaro Cunqueiro.

Además, ha incidido en la posición actual del alcalde sobre el centro hospitalario, que después de echar "pestes" y "haberlo criticado siempre que ha podido", ahora "de repente, cuando le interesa, reconoce que es un centro puntero". "Le damos la bienvenida, al fin se ha dado cuenta", ha sentenciado.

Sánchez ha llamado a "no perderse en formalismos" y centrarse "en el fondo de la cuestión", que es exigir la Facultad de Medicina para Vigo", a pesar de que a Caballero "le fallen siempre el tono y las formas" cuando tiene que defender su posición política.

"Sigue instalado en su matonismo político, exigiendo sin saber dialogar e imponiendo su punto de vista sin ser capaz de reunirse con nadie para avanzar", ha lamentado.