La Valedora do Pobo investiga al Concello de Vigo por ocultar datos sobre servicios de Benestar Social

La Valedora do Pobo ha admitido a trámite dos quejas del PP de Vigo por la negativa del gobierno local a facilitar detalles sobre las listas de espera, las ayudas económicas pendientes de tramitarse, las reclamaciones recibidas, los informes de dependencia y discapacidad sin completar, o la situación en la que se halla actualmente el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), entre otras cuestiones.

Los populares denuncian la "absoluta falta de transparencia" del gobierno de Abel Caballero a la hora de informar de los problemas que arrastra el servicio de Benestar Social. Según manifiestan, el concejal Fernando González Abeijón solicitó estos datos el

pasado mes de abril pero no recibió respuesta.

Así, tras notificar lo sucedido a la Comisión de Transparencia de Galicia y la Valedora do Pobo, el organismo que preside Dolores Fernández Galiño ha abierto dos expedientes para exigir al Ayuntamiento que aporte la información en un plazo máximo de 15 días, tal y como dicta el artículo 22.1 de la Lei do Valedor do Pobo.

Situación de "inadmisible abandono"

El concejal vigués avisó de que esta concejalía atraviesa una situación de "inadmisible abandono", con retrasos de meses en trámites urgentes como las emergencias sociales, las peticiones de la Risga, o las ayudas a la dependencia y la discapacidad.

"Las personas más vulnerables de nuestra ciudad se ven obligadas a esperar un tiempo del que lamentablemente no disponen", ha alertado. Asimismo, González Abeijón también ha advertido de que las quejas de las personas afectadas son "constantes".

Además, ha ahondado en la "sangrante" situación en la que se encuentra el SAF, de competencia municipal. Según ha indicado el concejal del PP, más de 2.000 personas están en lista de espera para acceder en Vigo a este servicio esencial, que se encuentra "en precario, sin recursos humanos suficientes y sin voluntad política de mejorarlo".