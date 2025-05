El acusado de asesinar al okupa con el que convivía en Vigo: "Lo quería como a un hermano"

El hombre acusado de asesinar a un okupa con el que convivía en Vigo ha aprovechado su derecho a la última palabra en la vista de este miércoles ante el jurado popular, celebrada en la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, para reivindicar que no es "el autor de nada", que quería a la víctima "como a un hermano" y ha vuelto a señalar al tercer conviviente.

Adrián Irago - Europa Press Un compañero del okupa asesinado en Vigo asegura que no tenía "ningún problema" con la víctima

El procesado ha destacado que llevaba 17 años viviendo con el fallecido. "Yo siempre lo ayudé", ha apostillado, asegurando que le prestaba ropa y se "preocupaba" por él. Además, ha indicado que, mientras él no tiene antecedentes, el tercer hombre que convivía con ellos sí que los tiene y por homicidio.

La Fiscalía ha mantenido en sus conclusiones la petición de 20 años de prisión para el acusado como autor de un delito de asesinato con alevosía. Según la fiscal, el acusado presentaba manchas de sangre de la víctima, como confirmaron los forenses que declararon en esta vista, y ha apuntado al cambio de versión sobre estas manchas: primero declaró que era de la víctima porque anteriormente se había cortado con una botella al caer cuando volvían a casa, para luego decir que fue el tercer okupa el que lo manchó y luego esta tercera persona se había limpiado con su propia orina.

También ha dado por "corroborada" la versión de este tercer okupa, que aseguró que escuchó una discusión mientras dormía, en la cual alguien decía: "Me has clavado". Por esto, salió y se encontró al acusado lleno de sangre y comenzaron la búsqueda de la víctima. "No explica por qué tenía sangre en su ropa", ha subrayado, recordando que también fueron encontrados restos del ADN del acusado en el cuchillo con el que se habría cometido el crimen y no del otro hombre.

Al igual que los forenses, Fiscalía ha apuntado hacia la situación de "vulnerabilidad" en la que estaba la víctima, al encontrarse "intoxicado" por los 3,5 gramos de alcohol en sangre que registraba (cantidad similar a 1,75 gramos por aire expirado). Por lo tanto, no tenía "capacidad para defenderse" porque iba "muy embriagado", por lo que lo único que hizo, a su juicio, fue levantar un brazo, explicando así la puñalada que tenía bajo esta extremidad.

Entre otras cosas, la fiscal ha destacado que el acusado tenía una mochila para irse porque "quería escapar". "No le salió bien, porque lo escucharon. Todo lo demás le dio tiempo perfectamente", ha sentenciado.

Defensa

Por su parte, la defensa del acusado ha pedido la libre absolución del procesado o que sea condenado por un delito de homicidio y no de asesinato.

En sus conclusiones, ha presentado sus "dudas" sobre el relato de la Fiscalía ya que "no han quedado aclaradas". Al respecto, ha asegurado que el tercer okupa "mintió", indicando que dijo que estaba en casa alrededor de las 21:00 horas, pero una persona lo habría visto en la fiesta sobre las 00:00 horas y la señal del móvil también lo situaría allí.

Además, indicó que no llamó al 112 porque no tenía batería en el móvil, pero sin embargo más tarde hizo una llamada. La abogada ha pedido al jurado popular que tenga en cuenta también que este varón informó a los agentes de que faltaba el cuchillo. "Es él el que pone a la Policía sobre la pista que tiene que ir viendo", ha lamentado.

La defensa también ha criticado que no se hayan realizado pruebas solicitadas, como comprobar si las fibras halladas en las uñas del fallecido se correspondían con la ropa del tercer okupa, porque no eran del acusado. Por último, ha apelado a que su defendido "no tiene malicia", como han declarado personas que lo conocían.

Tras esto, el jurado comenzará a deliberar a partir de la mañana de este jueves para tener un veredicto.