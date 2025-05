El Congreso rechaza la liberalización de la AP-9 entre Vigo y O Porriño (Pontevedra)

El nuevo trazado de la A-52 cuenta con el rechazo de vecinos y de algunas fuerzas políticas en Galicia, como BNG y PP. Ahora bien, han sido los nacionalistas quienes han presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para conseguir la liberalización de la AP-9 y así frenar la construcción de la autovía.

David Cabezón / Xunta de Galicia Rueda felicita a Besteiro de forma irónica por el no estatal al rescate de la AP-9

PSOE y Vox han votado en contra de esta propuesta, que ha contado con la abstención del Partido Popular. Los socialistas han defendido que se trata de una obra "fundamental" para Vigo y su área metropolitana. "Hablamos de salvar vidas, de desarrollo económico y del bienestar de miles de ciudadanos y ciudadanas", ha asegurado el diputado del PSdeG, Luis Piña.

También ha calificado de "grave y absolutamente insostenible" la situación de la A-55, la vía a la que el proyecto da alternativa, que es una de las carreteras más peligrosas del Estado. "Cada semana sigue alimentando una estadística que supera la siniestralidad conjunta de Ourense y Lugo", ha afirmado Piña.

Por su parte, el portavoz nacionalista, Néstor Rego, ha lamentado la posición del PSdeG y del PP al no permitir reclamar la liberalización de la AP-9. "O obxectivo desta iniciativa é claro: deixar sen efecto un proxecto do Goberno do Estado para ampliación da A-52 que ten un custo elevado non só económico senón social e ambiental sobre todo para as localidades do Porriño, Mós e parroquias de Vigo como Bembrive" ha defendido el diputado del BNG en el Congreso.

Rego considera que "non ten sentido" duplicar una infraestructura cuando se puede optar por una solución más barata, más segura y más ágil. En este sentido, los socialistas consideran que no se trata de un "lujo", sino de una "necesidad vital, y que la propuesta del BNG implicaría "dar un rodeo de 20 kilómetros" por la autopista.

"Paralela á A-55 vai a A-P9 onde non flúe grande densidade de tráfico. Por que esta diferenza de tránsito? Porque a AP-9 segue sendo de pago", ha respondido Rego, que también ha cargado contra la "hipocresía" del Partido Popular, que se ha abstenido en Madrid mientras que en Galicia también defiende la alternativa nacionalista.