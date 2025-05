Nueva subida del billete de Vitrasa: la oposición pide que Caballero actúe para evitar "un nuevo sablazo"

Los grupos municipales del BNG y PP en Vigo han alertado este lunes de un nuevo incremento del precio del billete de autobús urbano. Según ambos partidos de la oposición, la subida rondará el 20% en alguna de las tarifas.

Concello de Vigo El PP de Vigo exige conocer los términos de la prórroga de la concesión a Vitrasa

"Vigo xa ten os prezos de bus máis caros de todas as cidades galegas e dos máis elevados do conxunto do Estado", ha manifestado el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, que recuerda que este último aumento se suma al de principios de año, ya superior al doble del IPC.

Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Martín, ha instado al gobierno municipal que asuma la bonificación que dejará de aportar el Estado para evitar que una "inmensa mayoría" pague más por el Vitrasa. Los populares defienden que esta medida tendría un coste cercano a los 600.000 euros.

“Esa sería la gran medida que debería adoptar este gobierno municipal de Abel

Caballero y no la de vender como propia una gratuidad para los menores de 15 años, que no es suya porque no la paga", ha recalcado Martín en referencia a la gratuidad que impondrá el Gobierno de España para los menores de 15 años.

Los nacionalistas, en cambio, le piden a Caballero que "faga uso da liña directa con Moncloa da que tanto presume" para evitar "un novo sablazo" en el billete de bus. También ha recordado que el Concello tiene recursos suficientes para congelar las tarifas.

En esta línea, proponen que el gobierno municipal realice una modificación presupuestaria para redirigir los 1,2 millones de euros destinados a subvencionar aerolíneas en Peinador a financiar el transporte público.