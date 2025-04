Denuncian el "desmantelamiento" del servicio de deportes de Vigo: "Vamos a la privatización total"

Pabellón de As Travesas. Spain hand ball

El comité de personal laboral del Concello de Vigo ha denunciado el "desmantelamiento" del servicio municipal de deportes. Considera que va en camino de una "privatización total" y han alertado de que este modo de actuar por parte del gobierno municipal se ha extendido a prácticamente todos los servicios públicos en una "estrategia premeditada".

En el caso concreto de deportes, como recoge Europa Press, los sindicatos han explicado que los servicios se prestan por parte de empresas privadas en la práctica totalidad de las instalaciones —más de una veintena—, a excepción de los complejos de Samil y As Travesas, el gimnasio del Carmen y el pabellón de O Berbés. Para atender a esas cuatro instalaciones hay actualmente 29 trabajadores públicos, pero hay otras 20 plazas sin cubrir: 3 conserjes responsables, 11 oficiales de instalaciones, 5 oficiales de mantenimiento y una de ayudante de mantenimiento.

La situación se repite también en la parte administrativa del servicio, con 9 trabajadores en activo y 7 plazas sin cubrir. Por eso, denuncian que los ayudantes de las instalaciones tienen que hacer más funciones de las que les corresponden para poder prestar el servicio ante la escasez de personal. Hasta 2021, lo hacían a cambio de una compensación, pero desde entonces se dejaron de pagar esas productividades. Los trabajadores se vieron obligados a acudir a los tribunales, que les dieron la razón.

Ante la situación, desde el Ayuntamiento se optó por otra solución, una encomienda de servicios durante 6 meses, pero el comité sospecha que la intención última es acabar privatizando el servicio, como se hizo en el resto de instalaciones. "Esta no es una situación casual, es una estrategia planificada. Primero no se cubren las vacantes, se provoca una situación de necesidad, no se recurre a la Bolsa de trabajo ni se ejecutan las OPE, y con la excusa de que los usuarios protestan y se debe prestar el servicio, existe la coartada perfecta para contratar una empresa privada", han explicado desde los sindicatos.

El comité ha lamentado que este "desmantelamiento" afecta a gran parte de los servicios públicos municipales, y no solo a las plazas de personal laboral. Así, han recordado que, en los últimos años, el Concello ha pasado de tener unos 1.500 trabajadores a menos de mil, y que más del 50% de las plazas en servicios externos están desempeñadas por empleados de empresas privadas.