Caballero: "La Xunta está parando todos los proyectos y lo que hay que pagar, lo paga Vigo"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto ha cargar este jueves contra la Xunta de Galicia, a la que acusa de parar y no colaborar en la financiación de todos los proyectos de la ciudad. Desde el PP de Vigo, consideran que el regidor municipal ha "vuelto a dinamitar otro posible entendimiento" entre ambas administraciones.

Hace dos días, el presidente de Xunta, Alfonso Rueda, visitó Vigo para la inauguración del nuevo paseo de Beiramar, donde hizo un llamamiento a la cooperación del ente autonómico y el Concello olívico. Un día más tarde, Caballero atacó al Gobierno gallego, que acusa de marginar a Vigo "continuamente".

Este jueves, ha vuelto a asegurar que la Administración autonómica está paralizando numerosos proyectos en Vigo, entre los que se encuentran los túneles de Elduayen y Beiramar, y las mejoras del auditorio de Castrelos y el casco histórico de Bouzas. El alcalde acusa a la Xunta de no responder sus peticiones, razón por la que se paralizan estas actuaciones.

En su respuesta de este miércoles, la Xunta denunció que la corporación municipal tiene paralizadas las obras de las nuevas pistas de atletismo de Balaídos. "Con las obras de Balaídos no se puede hacer, allí va a haber grúas", ha afirmado Caballero, que añadió: "Como la Xunta no paga nada, parece que no se enteraron de que estamos tirando la grada de Gol".

La poca inversión autonómica en la ciudad olívica es la gran critica del alcalde. "En la ETEA quien paga el aparcamiento al 100% somos Zona Franca", ha recalcado Caballero que también ha recordado que su entidad se hizo cargo de la financiación del nuevo pabellón del IFEVI. "Todo lo está parando la Xunta y lo que hay que pagar, lo paga Vigo", ha asegurado finalmente Caballero.

PP de Vigo: "Rueda tiende la mano, Caballero la desprecia"

Ante el nuevo ataque del alcalde de Vigo a la Xunta, el PP de Vigo no ha tardado en reaccionar. Los populares critican que Caballero haya vuelto a "dinamitar otro posible entendimiento entre la Xunta de Galicia y el Concello de Vigo". Además, consideran que el regidor municipal debe entender que Vigo está "por encima de él".

"El señor Caballero solo permite las inversiones que pasan por él", ha explicado la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, quien ha asegurado que si el alcalde "pusiera realmente la alfombra roja a todas las inversiones de todas las administraciones, se le caería el argumentario".

"Nos duele que la ciudad salga perjudicada por esta actitud", ha añadido la popular, que no ha especificado ningún proyecto que haya sido bloqueado por la corporación municipal. Ahora bien, sí ha destacado alguna de las actuaciones de la Diputación, gobernada también por el PP, en la ciudad olívica. Por ejemplo, la reconstrución del muro de contención del Parque Nelson Mandela en Navia o del campo de fútbol de Sárdoma.