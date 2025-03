Centros de salud, zonas de ocio y en la periferia: donde corren más peligro los peatones de Vigo

"Es indispensable dar la prioridad al peatón, que es el más vulnerable", defiende Jeanne Picard, delegada en Galicia de Stop Accidentes. Y no le falta razón, aunque admite que la responsabilidad suele ser compartida entre viandantes y vehículos. Por eso, la señalización, los semáforos y la mejora de las aceras son claves para mejorar la seguridad en cualquier ciudad.

Vigo no es una excepción. En la ciudad olívica se producen múltiples atropellos cada año. Según datos de la Policía Local, en 2023 se produjeron 169 atropellos, de los cuales el 68,64% suceden en pasos de peatones.

Además, parece que la siniestralidad ha aumentado levemente desde la pandemia. Mientras que en 2020 se produjeron 140 atropellos, las autoridades municipales preveen que esta cifra alcance los 175 incidentes en 2024.

Aun así, se puede observar que el número de atropellos se ha reducido bastante en la última década, un 39%. Este descenso se debe principalmente a la menor cantidad de atropellos fuera de pasos peoniles. La mejora en infraestructuras y la consciencia ciudadana han jugado un papel clave este tiempo.

¿Cuáles son las zonas más peligrosas?

De hecho, desde el sector de taxi "no hay una percepción" de que haya determinados pasos de cebra que sean peligrosos y aumenten la siniestralidad, a diferencia de otras ciudades. "Casi todos los pasos de peatones están regulados por semáforos, hay un montón de semáforos nuevos", explica el presidente de la Asociación de Autopatronos del Taxi de Vigo, Emilio Mosquera.

Entonces, ¿dónde corre más riesgo el peatón vigués? La Policía Local de Vigo no recoge donde se producen los siniestros. Ahora bien, taxistas, vecinos y asociaciones sí conocen cuáles son las zonas más peligrosas y donde puede haber más conflicto.

Plaza de la Constitución, en Vigo, y su centro de salud al fondo Google Maps

Por ejemplo, Emilio señala que la Plaza de la Constitución es un punto conflictivo los viernes, cuando más personas acuden al Casco Vello para tomar un vino o una cerveza con amigos y familiares. Especialmente, porque es "complicado" llegar hasta el centro de salud y recoger a los pacientes, "básicamente personas mayores".

En general, las grandes acumulaciones de personas complican la labor del taxista y de cualquier conductor. Por eso, el Arenal y Churruca, en la calle Cervantes, también pueden ser peligrosas en noches de fiesta. "Hay un montón de gente, la parada de taxis está allí y es complicado. Pero bueno, te tienes que adaptar", asume Emilio.

Imagen aérea de la Plaza de la Estación, Vigo Google Maps

Desde que el Centro Comercial Vialia cuenta con estación de tren, bus y zona comercial, la Plaza de la Estación también se ha convertido en uno de los puntos más conflictivos de la ciudad para el peatón. "Así una apreciación de peligro, no. ¿Hay que andar con más cuidado? Sí, claro", explica Emilio a Treintayseis, que también considera que las inmediaciones de Povisa por la mañana como otra zona a considerar.

"Los entonos escolares, delante de un centro de salud o de una farmacia son las zonas con más riesgo por la gente que se desplaza", recalca Jeanne Piccard, refiriéndose a menores de edad y personas mayores. Por eso, recuerda que en estos lugares hay que tomar "más medidas de cuidado y prevención".

¿Y fuera del centro de la ciudad?

"El lío gordo es el centro de la ciudad", asegura el presidente de los taxistas de Vigo. Ahora bien, los peatones de barrios y parroquias como Valladares, Sárdoma o Matamá también se sienten inseguros al caminar por sus calles.

La presidenta de la Asociación Cultural y Vecinal de Valladares, Ana Pérez Davila, considera que el principal problema para la seguridad de sus vecinos son las aceras. Explica que hay que "cambiarlas porque no están preparadas para sillas de ruedas, personas con algún tipo de discapacidad o personas invidentes".

Este grupo de personas se ven obligadas a invadir la carretera para desplazarse por sus calles. Incluso a cruzar por la Estrada Clara Campoamor, que divide la parroquia en dos y por la que algunos vehículos pasan a gran velocidad.

Estrada Clara Campoamor, en Vigo Google Maps

"Temos saídas de camiños que non están, que non miras o coche que che vén de abaixo", explica además la presidente de la Asociación Cultural y Vecinal de Valladares que asegura que en las zonas donde no hay pasos de peatones o semáforos no tienen "unha seguridade, nin cando vés en coche nin andando".

Claves para reducir los atropellos

Cómo actúan peatones y vehículos es el primer paso para prevenir accidentes. Ahora bien, hay acciones que pueden llevar a cabo las administraciones para prevenir. Como indican desde Stop Accidentes, añadir un segundero a los semáforos y que el tiempo de este aumente en determinados puntos como centros de salud o colegios es "indispensable". También defiende la instalación de luces led en el suelo, que alerten al peatón de cuando cruzar.

Pero también hay que hablar del conductor, que tiene que saber con antelación que se va a encontrar con un paso de peatones. En este sentido, una buena señalización e iluminación de las vías es fundamental, junto con una reducción de la velocidad. "Lo que se busca en la ciudad es calmar el tráfico", argumenta Jeanne Piccard, que defiende la creación de infraestructuras que obliguen a circular a un máximo de 30 kilómetros por hora.

Ahora bien, lo realmente trascendental es que "la gente respete las normas", como incide la delegada en Galicia de Stop Accidentes, que recuerda que la responsabilidad en estos siniestros es compartida y que se trata de un problema de convivencia.