Sin acuerdo en la viguesa Vitrasa: Los trabajadores se reúnen hoy de nuevo con la empresa

Una asamblea de trabajadores de Vitrasa celebrada el pasado martes, día 5 de noviembre, acordó retomar huelgas, paros y movilizaciones al no producirse un entendimiento con la empresa en lo que respecta al nuevo convenio y al reparto de las compensaciones que recibirá la concesionaria -12 millones de euros por parte del Concello de Vigo-.

Este lunes tuvo lugar una mediación de cinco horas de duración, que culminó, nuevamente, sin acuerdo entre las partes. Por lo anterior, habrá un nuevo encuentro esta misma tarde, tal y como ratificó el portavoz del Comité de Empresa, Imanol Arnoso, en unas declaraciones remitidas a los medios.

Según el propio portavoz, la empresa se escuda en las "pérdidas económicas y de viajeros, a pesar de haber recibido más de 18 millones de euros". Por lo tanto, ha proseguido, "nos parece increíble que, tras haber solicitado una mediación, Vitrasa se presente a la misma únicamente con una oferta abstracta y sin detallar. Esperamos que en la próxima reunión exista una oferta que poder valorar y que permita finalizar con este conflicto".

Vitrasa se pronunciará tras el segundo encuentro

A pesar de que Vitrasa no ha querido pronunciarse, por el momento y a la espera del encuentro de esta tarde, en los últimos días defendió que una de las últimas ofertas presentadas "ademais de manter o incremento do 2% asinado para o ano 2021, ofreceu unha subida do 3,1% desde xaneiro de 2024, un 3,5% para o ano 2025, un 4% para o ano 2026 e un 4% para o ano 2027, unha subida total acumulada do 17,7%". Del mismo modo, anotó, también propuso una cláusula de revisión salarial para el periodo 2024-2027.

Por último, desde Vitrasa aseguraron recientemente que sus salarios superan en más de un 40% los de un conductor que opere bajo el convenio provincial. También que las retribuciones subieron más del doble que el IPC: "Non é certo que se perdeu poder adquisitivo na nosa empresa", afirmaron la pasada semana.