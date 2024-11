El tiempo en Vigo: cielos despejados y frío para los próximos días

As temperaturas arestora (07h) van dos 10ºC na costa aos valores en negativo en zonas altas 👇

Os chuvascos do terzo norte irán a menos co avance da mañá e á tarde chegarán os chuvascos polo sur 👇

O nordés será máis forte cara á noite, con aviso amarelo no litoral e zonas altas. pic.twitter.com/yOIlW19ZIT