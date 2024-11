Alerta de la Aemet: Una DANA afectará a Galicia con precipitaciones y temperaturas en descenso

El otoño comienza a parecerse un poco más a lo que estamos acostumbrados en Galicia. Una masa de aire frío se desplazará desde el norte de Europa hacia en suroeste en los próximos días, alcanzando la Península Ibérica a partir de mañana martes, 12 de noviembre, y produciendo un descenso generalizado de las temperaturas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado en un comunicado que esta masa de aire frío es probable que acabe aislándose como una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) o una borrasca fría en el entorno del Mediterráneo o el sur peninsular a partir del miércoles 13, aunque también afectará a Galicia, permaneciendo en nuestro entorno hasta el sábado 16.

El otoño por fin llega a Galicia

Será en la jornada del miércoles 13 cuando las lluvias se extenderán por buena parte del país. "En Galicia, la DANA traerá mal tiempo, pero no tendremos muchas precipitaciones los próximos días, ya que la parte más activa de este fenómeno meteorológico no pasará por aquí", informa a este medio el delegado de la Aemet en Galicia, Francisco Infante.

Predición para esta semana:

Probabilidade de formación dunha DANA a partir do mércores 13, permanecendo na nosa contorna até o sábado 16

"Tendremos chubascos en el sur de la Comunidad, pero nada importante. El centro de la DANA no pasará por aquí, sino por los Pirineos y el centro de la Península Ibérica, pero inevitablemente estamos bajo su radio de acción. Habrá nubosidad y precipitaciones. No serán especialmente importantes, ya que el peligro se centrará en el Mediterráneo, aunque no parece que sean intensas, pero llueve sobre mojado y no es nada bueno", indica.

En los últimos días hemos tenido temperaturas "disparatadas" en Galicia, pero el tiempo dará un giro de 180 grados. "Las máximas descenderán ligeramente este lunes y martes, pero el jueves volverán a ascender. Seguimos con valores, por lo general, que estarán por encima de lo normal para la época". Por supuesto, no habrá previsión de nieve hasta la jornada del domingo.

Este lunes, 11 de noviembre, las máximas serán de 18 grados en Lugo; de 19 grados en A Coruña y Ferrol, y de 20 grados en Santiago de Compostela. Por otra parte, en Ourense se esperan 21 grados, mientras que los termómetros en Pontevedra y Vigo marcarán 23 grados.

Para la jornada del miércoles, 13 de noviembre, las máximas no superarán los 15 grados de temperatura en prácticamente toda la Comunidad; de hecho, en Lugo se esperan 12 grados de máxima y 9 grados de mínima. En zonas de la alta montaña, las mínimas serán de -2 grados en Manzaneda (Ourense) y de 2 grados en Pedrafita do Cebreiro (Lugo).

¿Puede llegar a Galicia una DANA como la de Valencia?

La temperatura del agua, la calidez del aire y la orografía de Galicia no tienen las condiciones necesarias para la formación de grandes gotas frías como las que viven las comunidades del Mediterráneo. Los temporales asociados a las borrascas atlánticas son el talón de Aquiles del noroeste español. Son escenarios habituales en los inviernos gallegos, pero su intensidad podría verse multiplicada por 10 en los próximos años debido al cambio climático.