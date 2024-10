Así es el trámite para conseguir el acceso para residentes de las calles de la Navidad de Vigo

Desde este lunes ya es posible realizar a través de la web del Concello el trámite para conseguir la tarjeta de acceso para los residentes del centro de Vigo a las calles más masificadas durante la Navidad.

Se encuentra entre los "Avisos" de la web, hoxe.vigo.org, y, según explica el propio Concello, se trata de una "autorización exclusiva para as persoas residentes da zona central do Nadal que lles permitirá acceder en coche ás rúas restrinxidas ao tráfico durante o período das festas".

Para obtener esta autorización, es necesario cubrir datos como el NIF, CIF, pasaporte o tarjeta de residencia, nombre, apellidos y la calle donde reside; para esto, el solicitante debe estar empadronado en el domicilio que indique en el formulario porque, de lo contrario, no se procesará.

En caso de que los datos estén correctos, se puede descargar un documento pdf que recibe el nombre de "Autorización Acceso Exclusivo a Zona Nadal", en el que se recogen los datos registrados en el formulario anterior, además de señalar que ese documento tiene vigencia entre "as datas 28-11-2024 e 10-01-2025", hasta la finalización "do desmonte das instalacións do Nadal".

Se puede imprimir en el propio domicilio o solicitarse al Concello en horario de atención al público en el puesto 18 de la Lonja. Fuera de este horario, se atenderá en las depedencias de la Policía Local. La autorización debe de colocarse en un lugar "visible del coche".

Plano de calles afectadas. Concello de Vigo

Lista de calles