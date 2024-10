El tiempo en Vigo: ¿Cuándo remitirán las lluvias este fin de semana?

Llega el último fin de semana de octubre y con él continuará la inestabilidad que se instaló en la ciudad este pasado jueves y tras un "miniveranillo" de San Miguel -se llegaron a alcanzar los 25 grados en Vigo-. Pero, ¿hasta cuando continuará? ¿Se podrá disfrutar del sol en algún momento?

Parece que este viernes no podremos dejar los paraguas en casa a la hora de salir a la calle y, si hay quien no lo hizo todavía, deberá rescatar del armario los abrigos, pues las temperaturas máximas caerán hasta los 16 grados -casi 10 grados menos que hace dos días-, quedándose las mínimas en los 13. Las precipitaciones no serán muy abundantes, sino que se mantendrán en forma de chubascos.

¿Qué ocurrirá de cara al sábado? Parece que la situación mejorará ligeramente, evolucionando los cielos a nubosos con chubascos. Las máximas se recuperarán un grado, hasta los 17, y las mínimas seguirán cayendo, hasta los 11.

Ya el domingo se instalará cierta estabilidad con cielos nubosos, pero sin precipitaciones. Los termómetros seguirán polarizándose: Las máximas subirán hasta los 18 grados, mientras que las mínimas caerán hasta los 10, tal y como recoge MeteoGalicia.