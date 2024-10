Muere Marta Souto, ex secretaria xeral para o Deporte de la Xunta

A Familia do Balonmán Cangas está de loito polo pasamento de Marta Souto a que fora Secretaria Xeral para o Deporte e socia do clube durante moitos anos



Transmitimos a familiares e amigos o noso máis sentido pésame e as condolencias de parte de todo o clube



DEP, Marta 🖤 pic.twitter.com/nKOpOxgHuo