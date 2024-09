El Comité de Navidad de Vigo desata la polémica

El Comité de Navidad de Vigo ha despertado una importante polémica en la ciudad, después de que el portavoz del BNG de Vigo, Xavier P. Iglesias, anunciara en sus redes sociales que "Abel Caballero deixa de presidir o Comité de Nadal de Vigo".

"Eso sí, seguirá siendo un organismo de paripé, sin presencia ni del asociacionismo vecinal y comerciantes, ni tampoco de personal técnico. Y obviamente sin permitir la participación de los grupos de la oposición", recoge también la publicación de Iglesias.

El portavoz del bloque apoya sus declaraciones en un acta de Resolución de Alcaldía con motivo de la constitución del Comité de coordinación da Festividade de Nadal, fechado el 24 de septiembre de 2024. En dicho documento, se establece que actuará como presidenta del Comité la Primera Teniente de Alcalde, Carmela Silva.

Respuesta del gobierno municipal

El gobierno municipal ha asegurado Carmela Silva, siempre ha presidido este consejo desde su creación. Y, aseguran que así consta en la Resolución de Alcaldía de 8 de agosto de 2023: "Actuará como Presidenta, la Primera Teniente Alcalde y Concejala delegada del área de Gobierno de Patrimonio Histórico, Cultura, Igualdad y Normalización Lingüística".

"El BNG, una vez más, muestra su desprecio al Nadal y traslada sus mentiras a la ciudadanía. Parece que el portavoz del BNG no vive en Vigo ni trabaja en el Ayuntamiento. Este concejal miente, tiene mala fe o las dos cosas", denuncia el gobierno de Caballero en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

En respuesta a estas declaraciones, el BNG ha remitido a los medios el Acta de la Sesión del Comité de Cordinación da Festividade de Nadal del 3 de junio de 2024, en el que figura "preside a sesión o Sr. Alcalde Abel R. Caballero Álvarez".

"Una Junta de Gobierno de miniatura"

Por su parte, desde el grupo municipal del Partido Popular han lamentado que el "supuesto cambio" introducido en el "mal llamado Comité de Nadal" se haya convertido en una "oportunidad perdida" para "abrir la Navidad a toda la ciudad y que así deje de ser un juguete que se autoregala Abel Caballero cada año".

Por ello, tal y como ha precisado el portavoz municipal del PP de Vigo, Miguel Martín, "realmente no se produce ninguna modificación efectiva" porque los concejales presentes "son los mismos" y solo varían sus competencias dentro del gobierno a raíz de la reestructuración de áreas efectuada este verano. "Se trata simplemente de una adaptación formal", ha puntualizado el concejal.

"Pero Caballero no quiere escuchar más voz que la suya. Y por eso este mal llamado Comité de Nadal, que no es más que una Junta de Gobierno en miniatura, no sirve para nada. Porque ni siquiera los concejales presentes tienen capacidad real de decisión. Todo lo ordena y manda un alcalde en busca únicamente de más minutos de televisión", ha proseguido Martín, criticando que no se incorpore a los vecinos de la ciudad en el organismo.