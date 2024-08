Rueda, sobre el sobrecoste del hospital Álvaro Cunqueiro: "Solo se acudió a este sistema una vez"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha justificado el modelo de construcción elegido para el hospital vigués Álvaro Cunqueiro, que supuso un sobrecoste de 470 millones de euros en el proyecto. "Era un sistema excepcional para un momento excepcional", ha afirmado.

El Consello de Contas de Galicia publicó hace unos días un informe en el que concluye que habría sido más eficiente licitar la obra y los servicios del centro por separado, y no conjuntamente como llevó a cabo la Xunta en un contrato de concierto --se realizó durante el mandato de Alberto Núñez Feijóo.

Este lunes, Rueda, preguntado por la cuestión tras el Consello, ha defendido que era "un momento" de crisis económica en 2009 en el que, "si no se acudía a este sistema, el hospital no se podía construir o habría sido completado muchísimo más tarde". Asimismo, ha matizado que "solo se acudió a este sistema una vez", ya que "no podría haber sido posible" de otro modo, apunta Europa Press.

Además, el presidente de la Xunta ha asegurado que "la pandemia acreditó la necesidad de tener un hospital", el cual, "desde el punto de vista da gestión sanitaria, funciona de modo magnífico". "En todo caso, celebro que la discusión ahora sea el sistema de construcción", ha afirmado, recordando a los que criticaban que "era un hospital privado que no iba a tener gestión sanitaria pública y que, por lo tanto, iba a ser todo un desastre".

En esta línea, Rueda ha apuntado que el propio informe de Contas "reconoce que este era el sistema que permitía construirlo en ese momento".