Trabajadores de ambulancias de Vigo amenazan con una nueva huelga

En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales CIG, USO y Comisiones Obreras (CC.OO.) han denunciado que la Consellería de Sanidade "incumplió" su compromiso de intervenir públicamente Ambulancias do Atlántico.

Los sindicatos han acusado a la Administración de no cumplir sus compromisos recogidos por escrito en la anterior reunión, "puesto que el personal técnico de Tragsa (empresa designada por Sanidade para la intervención de la compañía) no comenzó su trabajo y la persona designada como interlocutor de Ambulancias do Atlántico desapareció sin previo aviso, tal y como hicieron sus antecesores en el cargo".

Así lo han manifestado después de mantener un encuentro con representantes de Sanidade y del 061 el pasado lunes. "Prueba de esto es que para poder cobrar las nóminas de abril, tuvo que ser el personal de la oficina recientemente incorporado el que se encargase de hacer el trabajo comprometido por la Xunta. Además, la Consellería permitió que en el abono de las nóminas de mayo la actual dirección de la empresa no incluyese el cálculo de conceptos variables de los últimos 10 días del mes. Este hecho incrementa más las deudas con el personal", han criticado los sindicatos.

Ante esta situación, la Consellería "no tuvo más remedio que reconocer los hechos denunciados" y manifestó que "el contrato con la empresa Tragsa para intervenir públicamente Ambulancias do Atlántico no está aún formalizado".

Ultimátum

Por todo ello, CIG, USO y CC.OO. han indicado que la paciencia de los trabajadores "se ha terminado" y de no iniciarse la intervención pública la semana que viene, se reactivará el conflicto "con la máxima dureza posible", incluyo llegando a convocar una huelga, aunque la situación afecte a la nueva adjudicataria del servicio urgente Saluser.

Las exigencias incluyen el inicio del trabajo del personal técnico de Tragsa, establecer un sistema de trabajo y comunicación con la representación legal de los trabajadores y la entrega de nóminas de 2023 y 2024 en la primera reunión con Tragsa, así como el cálculo de los atrasos.

Entre otros datos, la Administración ha confirmado que ha incrementado en más de 700.000 euros el importe de la licitación de emergencia con respecto al anterior concurso público ordinario. Así, se incluyó en el primer mes la cantidad íntegra necesaria para hacer frente a la paga de regularización a los empleados.

Los sindicatos han recordado que este conflicto no se limita al servicio urgente, instando a una reunión con la representación del servicio programado, dado que la licitación ha quedado desierta el pasado día 31, por lo que seguirá siendo prestado el servicio por Ambulancias do Atlántico.

Sanidade

Ante estas críticas, la Consellería de Sanidade, junto con la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, han reivindicado que trabajan para agilizar todos los aspectos relacionados con la contratación ordinaria del servicio de transporte sanitario urgente en el área de Vigo con la mayor brevedad posible.

"Todo esto con el objetivo de garantizar la prestación de este servicio esencial y de seguir cumpliendo con el compromiso de eficiencia, eficacia y calidad en la atención de urgencias y emergencias extrahospitalarias", han añadido en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Así, han recordado que el pasado 29 de mayo se adjudicó a la UTE Emergencias Sanitarias Saluser el contrato para la prestación del servicio, que comenzó el 1 de junio.

"La Consellería de Sanidade ha trabajado para garantizar la continuidad en todo momento de este servicio sanitario esencial y para cumplir con todo lo acordado con los trabajadores. Los empleados cobraron su nómina el 31 de mayo, como estaba acordado. Al igual que, como se había comprometido, la Xunta intervino el servicio", han recordado.

Por ello, la semana que viene está previsto organizar un encuentro entre la intervención y los trabajadores para abordar la revisión de nómimas.

Además, Sanidade y 061 han insistido en que la actual adjudicación será "estrictamente" por el plazo necesario para licitar una nueva contratación por procedimiento abierto y ordinario.