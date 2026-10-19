Reducido en Poio (Pontevedra) tras intentar entrar en una casa, rajar ruedas y amenazar con un cuchillo

Un hombre armado con un cuchillo ha protagonizado este lunes varios momentos de tensión en la lonja de O Campelo, en el municipio pontevedrés de Poio, donde llegó a amenazar a una persona y a pinchar las ruedas de una furgoneta de reparto.

Los hechos ocurrieron cuando el individuo, visiblemente alterado, trató de entrar por la fuerza en una vivienda próxima. Posteriormente, se desplazó hasta la lonja, donde causó daños en un vehículo y, una vez en el interior de las instalaciones, se encaró con un hombre al que amenazó con el arma blanca que portaba.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico, que persiguieron y lograron reducir al individuo. También acudió una ambulancia del 061, que lo trasladó a un centro hospitalario debido al estado de agitación en el que se encontraba.