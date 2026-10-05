Una persona herida tras volcar una furgoneta en el peaje de la AP-9 en Vilaboa (Pontevedra)

Mañana complicada en la AP-9. Una persona ha resultado herida este lunes al volcar la furgoneta que conducía por el peaje de Vilaboa (Pontevedra).

Según recoge Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 7:30 horas de la mañana. Entonces, el conductor de la furgoneta, que circulaba en sentido Vigo, perdió el control y sufrió un vuelco, quedando el vehículo en medio de dos cabinas de cobro.

El propio sistema e-call de la furgoneta dio el aviso al 112, que movilizó a Urxencias Sanitarias-061, a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de mantenimiento de la vía. El vehículo fue retirado poco después y, según la Guardia Civil, el accidente no afectó a la circulación.

El 061 envió al punto una ambulancia de soporte vital básico, que trasladó al conductor herido, S.D.P., de 24 años de edad, al Sanatorio Domínguez de Pontevedra.