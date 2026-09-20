Extinguidos los incendios forestales registrados este fin de semana en A Lama y Silleda (Pontevedra)

Buenas noticias para despedir el último fin de semana del verano. La Consellería do Medio Rural ha informado que los dos incendios forestales registrados este fin de semana en la provincia de Pontevedra han quedado extinguidos a lo largo de esta mañana de domingo, tras calcinar un total de 94,09 hectáreas.

Los responsables autonómicos han detallado que el fuego registrado en Silleda, en la parroquia de Oleiros, ha quedado extinguido a las 13:22 horas de este domingo. Se inició el pasado jueves, a las 22:49 horas, y en estos cuatro días ha arrasado una superficie total de 67,4 hectáreas.

En concreto, 57,35 hectáreas corresponden a monte raso y 10,05 hectáreas a superficie arbolada. Para las labores de extinción se movilizaron un total de 20 agentes, 28 brigadas, 28 motobombas, tres palas, tres técnicos, tres aviones y tres helicópteros.

Poco más de diez minutos más tarde, la Xunta ha confirmado la extinción del incendio forestal registrado en A Lama, en la parroquia de Escuadra. Este fuego ha quedado extinguido a las 13:35 horas, tras iniciarse a las 4:19 horas del sábado y afectar a una superficie total de 26,69 hectáreas.

El área afectada corresponde a 23,69 hectáreas de monte raso, mientras que las tres restantes son superficie arbolada. Para las labores de extinción se movilizaron un total de un técnico, 11 agentes, 20 brigadas, 18 motobombas, dos palas, tres helicópteros y cinco aviones.