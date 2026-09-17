El estado del caudal del Lérez enfrenta al alcalde de Pontevedra con Ence

El estado del caudal del Lérez ha enfrentado al regidor de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, con Ence. El primer edil pontevedrés ha relacionado el repunte registrado en la captación de Monte Porreiro el miércoles, 16 de septiembre con la parada temporal de la planta en Lourizán, al considerar que el cese de la captación por parte de la compañía habría propiciado un aumento del volumen de agua disponible.

En respuesta, Ence ha asegurado que su fábrica de Lourizán no consume agua del río Lérez desde el pasado mes de agosto y ha remitido a un comunicado difundido días atrás en el que explica las alternativas que está utilizando para garantizar el suministro de agua durante el actual período de escasez.

Durante una rueda de prensa, Lores explicó que el Lérez permanece "en alerta" durante todo agosto y prácticamente todo septiembre debido a la evolución de los caudales. Según los datos disponibles en la captación de Monte Porreiro, el volumen registrado pasó de 1,095 metros cúbicos por segundo a comienzos del período analizado a 0,685 m2/s el 15 de septiembre.

Sin embargo, el día 16 el caudal aumentó hasta los 0,778 m2/s, pese a que, según señaló el alcalde, no se habían producido precipitaciones que justificasen el incremento.

"Lo único que pasó ayer fue que Ence hizo parada", afirmó Lores, quien sostuvo que el aumento coincidió con el cese temporal de la actividad de la fábrica. El regidor planteó así dudas sobre las explicaciones ofrecidas anteriormente por Augas de Galicia acerca del consumo de agua de la compañía. "Es muy difícil de creer lo que se está diciendo públicamente por parte de un organismo público", manifestó el alcalde, que añadió que, a su juicio, los datos disponibles evidencian que "cuando Ence no capta el nivel del río sube".

Ence defiende la puesta en marcha de soluciones alternativas

Frente a estas declaraciones, Ence ha reiterado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que no está utilizando agua del Lérez para su actividad en la fábrica de Lourizán desde agosto. La compañía sostiene que ha puesto en marcha soluciones alternativas para garantizar el suministro durante el período de escasez hídrica y que estas medidas implican "una alta inversión".

La empresa afirma que su fábrica dispone de sistemas que permiten independizar su actividad del río y señala dos actuaciones principales. La primera es un sistema de recirculación de agua, operativo desde el verano de 2024, mediante el cual recupera y vuelve a utilizar una parte de su propio efluente antes de enviarlo al emisario submarino. La segunda actuación consiste en un proyecto de I+D para regenerar agua procedente de la EDAR de Placeres. Ence explica que capta parte del agua residual que estaba destinada al emisario submarino, la somete a diferentes tratamientos y posteriormente la utiliza en su proceso industrial.

Por su parte, Lores también reclamó que se amplíen los puntos de control para conocer con mayor precisión la evolución del caudal del Lérez y de sus afluentes.

El alcalde señaló que el Ayuntamiento dispone diariamente de los datos de las mediciones realizadas por Veolia en la zona de Monte Porreiro, pero lamentó que no existan registros equivalentes en otros puntos de la cuenca, como la presa de Bora o el río Almofrei.