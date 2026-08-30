Evacuada de urgencia una menor de dos años en la Isla de Ons (Pontevedra)

Evacuación de una menor en la Isla de Ons Parque das Illas Atlánticas

Traslado en la isla de Ons (Pontevedra). Una menor de dos años ha tenido que ser evacuada en helicóptero este sábado por una hipoglucemia severa.

Tal y como ha trasladado el Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, la niña fue inicialmente atendida por el personal del parque, que realizó la primera valoración clínica y estabilización inicial.

Tras confirmar que se trataba de un cuadro grave, se activó el protocolo establecido de coordinación con el 061-Urgencias Sanitarias de Galicia. Como informa Europa Press, entonces se determinó la necesidad de realizar un traslado aéreo inmediato.

Hasta el punto se movilizó un helicóptero de emergencias, que aterrizó en el helipuerto de la Isla de Ons, desde el cual se realizó el traslado urgente de la menor al centro hospitalario de referencia.

Según han señalado fuentes del parque, toda la intervención se realizó con normalidad, siguiendo de forma estricta los procedimientos oficiales para evacuaciones en entornos insulares y con la colaboración eficaz entre el personal del Parque Nacional, el servicio sanitario y los equipos de emergencias.