"Es incomprensible": el Sergas condena la agresión a un médico en el centro de salud A Parda, en Pontevedra

El gerente del área sanitaria de Pontevedra, José Flores, ha condenado la agresión sufrida por un facultativo del Punto de Atención Continuada (PAC) de A Parda el pasado domingo, cuando un paciente atacó al profesional y profirió amenazas contra otros trabajadores del centro. El hombre fue posteriormente detenido por la Policía Nacional.

"Es incomprensible que tengamos que estar recordando de forma constante que no se puede agredir a nuestros profesionales", ha lamentado Flores, que ha recordado que el personal sanitario tiene consideración de autoridad y ha incidido en que este tipo de comportamientos tampoco tienen "moralmente ni razonablemente" justificación alguna.

El responsable sanitario ha mostrado una condena "contundente" tanto de las agresiones físicas como de las verbales y ha advertido de que el área sanitaria llegará "hasta el final" ante este tipo de situaciones.

"Vamos a emplear, por supuesto, todo lo que esté en nuestras manos y que la ley nos permita para tratar de eliminar todas estas situaciones que no tienen ningún tipo de lógica", ha asegurado.

Los hechos ocurrieron el domingo en el PAC de A Parda, donde un paciente agredió a uno de los profesionales sanitarios y amenazó al resto de la plantilla. Tras el incidente, intervino la Policía Nacional, que procedió a la detención del presunto agresor.