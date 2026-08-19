La Xunta rechaza dos nuevos parques eólicos en A Lama (Pontevedra)

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental y Sostibilidade de la Consellería de Medio Ambiente ha emitido declaración de impacto ambiental desfavorable para dos nuevos parques eólicos proyectados en el municipio pontevedrés de A Lama (Edreira I Modificado y Ampliación Edreira I).

Como informa Europa Press, las instalaciones promovidas por Puentengasa San Roque I y Puentengasa Oleirón, recibieron un informe negativo de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, por el impacto de las instalaciones en las aves y por la acumulación de aerogeneradores ya existentes en la zona.

Los proyectos planteados contemplan de inicio un total de 6 nuevos molinos y una potencia total instalada de 25,2 MW. Cabe destacar que los promotores introdujeron algunos cambios, proponiendo eliminar algunos aerogeneradores o cambiarlos de sitio.

Entre los principales elementos del entorno, además de zonas de matorral y repoblación forestal, se encuentra cercano el curso del río Verdugo y algunos regatos, además de otras zonas protegidas para cierta fauna.

Asimismo, a un kilómetro se sitúa la Serra do Cando y el proyecto está incluido dentro de un área prioritaria para avifauna amenazada y zona de protección de la avifauna contra las líneas eléctricas de alta tensión.

Así, tras analizar los informes emitidos por Patrimonio Natural, el Concello de A Lama y otros organismos, la Dirección Xeral de Calidade Ambiental ha concluido que la declaración de impacto ambiental ha de ser negativa.

Informe de Patrimonio Natural, "determinante"

Medio Ambiente apela a las consideraciones de Patrimonio Natural, cuyo informe resulta "determinante". Señalan que "el proyecto se sitúa en un entorno donde ya existe un alto nivel de ocupación de parques eólicos".

"La instalación de más aerogeneradores agravaría esta situación, al reducir demasiado el espacio libre disponible dentro de estas áreas de desarrollo eólico (ADE) para las aves con mayores requerimientos de áreas de campeo e incrementar el riesgo de colisión", añade Patrimonio Natural en su informe.

Por lo tanto, según concluye el organismo estatal, la instalación de estos dos nuevos parques eólicos generará "efectos adversos significativos" que "no son compatibles con la preservación del patrimonio natural y la biodiversidad del entorno".