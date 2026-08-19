Denuncian a un joven por realizar una pintada en una calle de Pontevedra

La Policía Local de Pontevedra denunció a un joven de 23 años por realizar un graffiti en el bajo del edificio situado en el número 19 de la calle Fernando III, en el cruce con la avenida de María Victoria Moreno.

Los agentes localizaron al joven el pasado 14 de agosto, mientras realizaba una pintada de color azul. Durante la identificación policial, el denunciado manifestó que su intención era hacer la pared más bonita.

En el momento de la actuación, los efectivos policiales intervinieron un total de siete sprays de pintura. También encontraron hachís y marihuana entre las pertenencias del joven.

En consecuencia, los agentes ejecutaron el inicio de un procedimiento sancionador, que se suma a la denuncia por "los daños causados" en la fachada del edificio. La sanción por el graffiti oscila entre los 100 y los 600 euros.