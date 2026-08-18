Un fuerte choque entre dos coches provoca retenciones en la AP-9, a su paso por Vilaboa (Pontevedra)

Imágenes de las retenciones tras el accidente en la AP-9 DGT

Un aparatoso accidente ha provocado retenciones en la AP-9 en dirección a Santiago de Compostela este martes al mediodía. Dos coches colisionaron a su paso por Vilaboa (Pontevedra), resultando una persona herida.

Según información del 112 Galicia, la colisión ha tenido lugar en el punto kilométrico 139 de la autopista AP-9, a su paso por Vilaboa. La central de emergencias recibió el aviso sobre las 13:15 horas.

Una persona ha resultado herida tras la colisión, que ha provocado dos kilómetros de retenciones en la vía sentido Santiago de Compostela. Al punto han acudido efectivos de la Guardia Civil y del 092.