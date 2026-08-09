Detenido en Pontevedra un hombre con una orden de busca por traficar con drogas

La Policía Local de Pontevedra detuvo el pasado domingo, 2 de agosto, a un hombre sobre el que pesaba una orden de busca, detención e ingreso en prisión por conducir sin permiso y traficar con drogas.

Tal y como ha trasladado el Gobierno local en nota de prensa, el hombre tenía una orden de busca, detención e ingreso en prisión emitida por el Xulgado do Penal por un delito contra la seguridad vial por conducir sin permiso.

Según relatan, la detención tuvo lugar cuando una patrulla que realizaba labores de prevención de delitos reconoció el individuo por actuaciones policiales previas. Tras consultar la base de datos, comprobó que la requisitoria de ingreso en prisión estaba en vigor.

Además, como recoge Europa Press, se le atribuyó un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras incautarle varios envoltorios con un contenido compatible con sustancias estupefacientes.