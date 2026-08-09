Detenido un hombre en Pontevedra tras amenazar con un robot aspirador a su pareja

La Policía Local de Pontevedra detuvo el pasado 30 de julio a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género. Fue intervenido tras una discusión en una vivienda familiar, donde su pareja relató que sufría amenazas e insultos.

Tal y como ha trasladado el Gobierno local en nota de prensa, los agentes encontraron al hombre en las inmediaciones del inmueble. Fue el mismo quien les confirmó la convivencia y las dificultades que atravesaban en la relación, según informa Europa Press.

Al entrar en la vivienda, la mujer, que se encontraba en un "estado de fuerte nerviosismo", les explicó que la disputa se produjo por la "mala convivencia diaria". Durante la riña, el hombre supuestamente cogió un robot aspirador con actitud "intimidatoria" y profirió amenazas hacia ella.

Según relató la víctima, esta no era la primera vez que sufría amenazas e insultos. De hecho, en algunas ocasiones se produjeron delante de la hija menor de ambos. Asimismo, la mujer señaló que los episodios violentos tenían lugar desde el año 2018, incluyendo agresiones físicas previas en las que el hombre supuestamente la agarraba por el cuello.

Por todo ello, explicaba que deseaba cambiarse de domicilio, pero no pudo hacerlo hasta ahora por dificultades económicas. Finalmente, los agentes detuvieron al hombre, que fue trasladado a las dependencias policiales y, posteriormente, puesto a disposición de la autoridad judicial.