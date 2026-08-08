Denuncian el "regreso de la financiación pública" a las corridas de toros de Pontevedra

Touradas Fóra de Pontevedra ha denunciado este viernes el regreso de la "financiación pública" a las corridas de toros de la ciudad. El colectivo ha señalado directamente a la Deputación de Pontevedra y ha hecho un llamamiento a la participación en la manifestación antitaurina de este sábado.

En concreto, Touradas Fóra de Pontevedra ha lamentado que con la llegada del Partido Popular (PP) al gobierno de la Deputación de Pontevedra ha regresado la financiación pública a las corridas de toros de la Boa Vila. Así, han señalado directamente al presidente provincial, Luis López, y a su vicepresidente, Rafael Domínguez.

En concreto, han denunciado que el ente provincial haya aprobado una "modificación de crédito" para destinar 7.000 euros al patrocinio de la Feira da Peregrina y 6.900 a la promoción de Turismo Rías Baixas en la plaza de toros. El colectivo considera esta decisión "inaceptable", ya que supone el "uso de dinero público" para apoyar el "maltrato animal".

Desde Touradas Fóra de Pontevedra han recordado que, pese a que la feria taurina continúa celebrándose, la tauromaquia vive una "situación de clara decadencia en Galicia". La plataforma destaca que, tras dos décadas de movilizaciones, las corridas de toros desaparecieron del programa oficial de las Festas da Peregrina y perdieron buena parte del respaldo social e institucional.

Ahora bien, ante el "regreso de la financiación pública", el colectivo ha reiterado su llamamiento a la ciudadanía para continuar movilizándose hasta conseguir la desaparición definitiva de las corridas de toros en Pontevedra. Así, han reclamado que ninguna administración pública destine "un solo euro" a la tauromaquia.

La manifestación tendrá lugar este sábado a las 20:30 horas en la Praza da Peregrina. La fundadora del Santuario Vacaloura, Inés Trillo, será la persona responsable de leer el manifiesto.