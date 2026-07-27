Hallan el cuerpo sin vida de una mujer flotando en el río Lérez, en Pontevedra

El cuerpo sin vida de una mujer de entre 70 y 80 años fue localizado durante la madrugada de este lunes flotando en el río Lérez, a la altura del puente dos Tirantes, en Pontevedra.

Según fuentes del Concello que recoge Europa Press, un particular alertó de la presencia del cuerpo alrededor de las 00:22 horas.

Los Bomberos de Pontevedra se desplazaron hasta el lugar y, utilizando una embarcación, procedieron a sacarlo del agua y trasladarlo hasta el pantalán. Posteriormente, una ambulancia medicalizada del 061 confirmó el fallecimiento.

La mujer llevaba un bolso colgado del brazo, aunque no contenía ningún tipo de documentación que permitiese identificarla.

Además, las autoridades señalaron que no consta ninguna desaparición reciente que coincida con las características de la fallecida.