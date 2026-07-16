El Rey otorga en Marín (Pontevedra) los reales despachos al alumnado de la Escuela Naval

En el marco de la festividad de la Virgen del Carmen, el Rey Felipe VI presidió en la Escuela Naval de Marín el acto solemne de entrega de reales despachos a un total de 125 alumnos que, en presencia de sus familiares y seres queridos, se convirtieron en el acto en alféreces de navío y tenientes de la Armada.

El Rey hizo su aparición en el patio de armas de la Escuela a las 12:00 horas de este jueves, en una jornada nublada, donde fue recibido por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. A continuación, saludó al almirante general jefe del Estado Mayor de la Armada (Ajema), Antonio Piñeiro Sánchez, y al capitán de navío comandante director de la Escuela Naval Militar, Tomás Clavijo Rey-Stolle.

Tras recibir honores de ordenanza, Felipe VI pasó revista al batallón de alumnos que rendía honores, y saludó a las autoridades civiles y militares presentes antes de dirigirse a la Tribuna Real, desde donde presidió la ceremonia. En este impás, sonó por primera vez el himno nacional de España.

Jura de Bandera en Marín, presidida por el Rey Felipe VI. P.P.F.

Salve Marinera

Después del traslado de la bandera a la derecha de la presidencia y de la oración de acción de gracias por parte del arzobispo castrense de España, Juan Antonio Aznárez Cobo. Los alumnos interpretaron la Salve marinera, en homenaje a la Virgen del Carmen, patrona de quienes dedican su vida a la mar y cuya festividad se conmemora cada 16 de julio.

Durante la ceremonia, el Rey entregó los reales despachos a los oficiales que obtuvieron el número uno de sus respectivas promociones y les impuso la Cruz del Mérito Naval con Distintivo Blanco. Se trató de Lucas Rodríguez Castillo, Javier Placer Martínez, José María Martín Calvo, Laura Llinares Crespo, Francisco Javier Vega Arance y Consuelo Ponce Torti. Posteriormente, hizo entrega de los despachos al resto de los nuevos oficiales.

Por su parte, el Ajema otorgó los reales despachos a dos alumnos extranjeros procedentes de Perú y Tailandia. Asimismo, el presidente de la Xunta entregó un sable al alférez de navío Lucas Rodríguez Castillo, número uno de la promoción del cuerpo general de la escala de oficiales.

Público asistente a la jura de bandera en Marín presidida por el Rey Felipe VI. P.P.F.

"Debéis estar orgullosos"

Posteriormente, en un formal pero emotivo discurso, el comandante director se dirigió a los ya oficiales de la Armada y les recordó sus méritos tras su paso por la Escuela Naval. "El cambio que se obró en vosotros ha sido muy significativo y debéis estar orgullosos", afirmó. "Estos jóvenes pusieron en juego su libertad para adquirir pública y voluntariamente un compromiso que les vincula de por vida a su patria", anotó, antes de aconsejar a los presentes que fuese siempre y en todo lo que hicieran "muy auténticos".

En los compases finales del acto, los presentes rindieron homenaje a quienes dieron su vida por España. En su honor se depositó una corona de laureles. El acto concluyó con el himno de la Armada.

El Rey Felipe VI en Marín, a 16 de julio de 2026. P.P.F.

3.400 invitados

En total se graduaron 125 alumnos -109 son hombres y 16 son mujeres-, de los cuales, 92 lo hicieron por ingreso directo y 33 por promoción. Asimismo, el Ministerio de Defensa ha destacado que la edad media es de 25,4 años, la mínima de 21 y la máxima de 41.

Del total, han acabado sus estudios 74 oficiales del cuerpo general, 21 del cuerpo de infantería, 17 del cuerpo de intendencia, dos del cuerpo de intendencia de la escala MILCOM, cinco del cuerpo de ingenieros y seis de la escala técnica del cuerpo de ingenieros.

Al acto, que ha contado con 3.400 invitados, sin incluir a las autoridades, han asistido también el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; la rectora de la UVigo, Carmen García Mateo; y, entre otros, la alcaldesa de Marín, María Ramallo, tal y como ha recogido Europa Press.

Este año el acto también ha estado marcado por la ausencia del buque escuela Juan Sebastián de Elcano que, tras realizar su 98º Crucero de Instrucción y participar en los actos con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, navega rumbo a Cádiz.

De esta forma, está previsto que llegue el 31 de julio a la Base Naval de La Carraca, ubicada en San Fernando, donde tiene su puerto base y no hará parada en Marín.