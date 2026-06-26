Desaparecida una familia de Marín (Pontevedra) tras los terremotos en Venezuela

Una mujer espera en el lugar del derrumbe de un edificio. Gaby Oraa Reuters Caracas (Venezuela)

Una familia de Marín (Pontevedra) se encuentra desaparecida en Venezuela. Según ha informado la alcaldesa, María Ramallo, las cuatro personas estaban de viaje en el país caribeño en el momento de los terremotos.

En un audio remitido a los medios, la alcaldesa ha detallado que fue el colegio donde los niños están escolarizados el que, en la jornada del jueves, dió la voz de alarma.

"Se pusieron en contacto conmigo en concreto el colegio, donde sus hijos acaban de terminar el curso el viernes, y parece ser que el sábado se iban como todos los años a Venezuela con sus familias", ha detallado.

La alcaldesa ha remarcado que se mantendrá en comunicación con los organismos oficiales para obtener información y ha expresado su solidaridad "con todo el mundo" que está sufriendo esta situación.

"Por supuesto, ofrecer la ayuda en la medida de las posibilidades que nosotros podamos", ha remarcado. El Ayuntamiento de Marín ha convocado un minuto de silencio para el lunes a las 12:00 horas como muestra de apoyo al pueblo venezolano.