Hallan ratas y culebras en la farmacia del Hospital Montecelo de Pontevedra
La Gerencia ha puesto en marcha un dispositivo para atajar esta situación, confirmada por José Flores, gerente del área
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La gerencia del área sanitaria de Pontevedra - O Salnés investiga la aparición, en el día de ayer, de ratas y culebras en la farmacia del Hospital Montecelo, un espacio ubicado en la planta menos dos del complejo hospitalario.
Estas circunstancias han sido confirmadas por el propio gerente, José Flores, quien ha recibido la notificación al respecto y ha precisado, no obstante, que el hospital está "próximo al campo". Lo anterior, sumado a la ubicación del servicio de farmacia, favorece, ha dicho, que puedan darse este tipo de situaciones.
Con todo, la gerencia ha puesto en marcha un dispositivo para atajar la situación, que ya ha sido comunicada también a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y al Servicio de Medicina Preventiva. También se ha informado al equipo directivo.
"Se están llevando a cabo todas las medidas necesarias, con una investigación para actuar en consecuencia y de forma definitiva sobre esta situación que, insisto, ya se había dado en otras ocasiones por una cuestión de geografía y situación", ha destacado Flores.