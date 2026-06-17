Condenado a dos años y nueve meses de cárcel por vender heroína en Pontevedra
La Audiencia Provincial avala como prueba válida la vigilancia realizada con un dron por la Policía Local, aunque la sentencia aún puede recurrirse ante el TSXG
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La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a dos años y nueve meses de prisión a un acusado de un delito de tráfico de drogas, al considerar probado que entregó heroína a un tercero en una venta al menudeo.
El intercambio fue observado por agentes de la Policía Local mediante un dron y, según recoge la sentencia, quedó corroborado además por testimonios y pruebas periciales.
El tribunal subraya que el uso del dron constituye un medio de prueba válido en el marco de una investigación criminal y lo considera especialmente justificado en este caso, ya que el acusado habría utilizado una zona de difícil vigilancia, bajo un túnel estrecho, sin visibilidad y en curva.
La Sala concluye que el encausado suministró la droga el 12 de septiembre de 2025 aprovechando la proximidad de un centro de ayuda a personas sin hogar y recurriendo a otros toxicómanos como intermediarios. Para fijar la pena, la Audiencia tuvo en cuenta la agravante de multirreincidencia.
La resolución no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.