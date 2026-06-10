Choca un coche contra un cierre, se fuga a pie y colisiona otro vehículo contra un bus, en Pontevedra

Una pareja, un hombre y una mujer, terminó detenida por la Policía Local de Pontevedra tras protagonizar una aparatosa huida con varias colisiones. El hombre, además, conducía con un permiso de circulación sin puntos y bajo la influencia de las drogas.

Los incidentes se registraron en la tarde del pasado día 6 de junio en la Avenida de Vigo. Una patrulla fue alertada tras presenciar un testigo cómo un vehículo chocaba contra el cierre perimetral de una finca y también contra un poste de telefonía y luz, para luego abandonar esta zona. Según la fuente que vio estos hechos, el varón, tras una huída y posterior colisión, habría abandonado la zona a pie.

Poco después, otro testigo alertó a las fuerzas del orden de que el hombre huyera de nuevo a toda velocidad en otro turismo y desde el estacionamiento del LIDL. Ante las indicaciones de los agentes para que se detuviera, el varón hizo caso omiso.

Debido a la forma en la que conducía, vehículos y viandantes tuvieron que apartarse del vial. La policía optó por peinar la ciudad para no generar más riesgo.

Tras lo anterior, los agentes volvieron a recibir otra alerta de que el turismo a la fuga había colisionado contra un autobús en la estación, quedando bloqueado en la dársena. Luego, otra vecina informó de que dos personas habían accedido al interior de su parcela.

La policía dio con la pareja, que intentó huir sin éxito. La acompañante llegó a empujar a uno de los agentes, lo que llevó a estos a detenerla. Se le intervinieron a la mujer sustancias estupefacientes compatibles con marihuana y haxix.

El hombre, por su parte, será investigado por un delito de conducción temeraria, otro contra la seguridad vial, y otro por desobediencia grave y resistencia a la autoridad. Éste último también se le atribuye a la acompañante.

El conductor fue denunciado también por vía administrativa tras dar positivo en el test de drogas, no proporcionar su documentación y falsear su identidad. También se negó a identificarse.

El vehículo empleado no tenía seguro ni ITV en vigor, por lo que fue retirado, inmovilizado y trasladado al depósito municipal.