Muere un joven en un accidente de tráfico en Ponte Caldelas (Pontevedra) y su acompañante está grave
El coche en el que circulaban chocó contra un árbol y cayó por un pequeño terraplén
También te podría interesar: Tres heridos en Tomiño (Pontevedra) al verse involucrados en un accidente de tráfico esta madrugada
Un vecino de Soutomaior (Pontevedra), de 29 años, ha perdido la vida en las últimas horas a causa de un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 7 de la PO-244, en Ponte Caldelas. Además, la persona que viajaba con él se encuentra en estado grave. Ambos chocaron contra un árbol y el vehículo terminó precipitándose por un terraplén.
Los hechos ocurrieron en torno a las 23:20 horas de este sábado. Al tener conocimiento del suceso, la central de emergencias informó al 061, a los Bomberos de O Morrazo y a la Guardia Civil de Tráfico.
No fue necesario utilizar material de excarcelación para liberar a los implicados. Sin embargo, uno de ellos falleció y el otro ocupante del turismo fue evacuado al hospital por el personal sanitario. Actualmente, está herido de gravedad, ha indicado el Instituto Armado.