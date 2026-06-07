Muere un joven en un accidente de tráfico en Ponte Caldelas (Pontevedra) y su acompañante está grave

Un vecino de Soutomaior (Pontevedra), de 29 años, ha perdido la vida en las últimas horas a causa de un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 7 de la PO-244, en Ponte Caldelas. Además, la persona que viajaba con él se encuentra en estado grave. Ambos chocaron contra un árbol y el vehículo terminó precipitándose por un terraplén.

Los hechos ocurrieron en torno a las 23:20 horas de este sábado. Al tener conocimiento del suceso, la central de emergencias informó al 061, a los Bomberos de O Morrazo y a la Guardia Civil de Tráfico.

No fue necesario utilizar material de excarcelación para liberar a los implicados. Sin embargo, uno de ellos falleció y el otro ocupante del turismo fue evacuado al hospital por el personal sanitario. Actualmente, está herido de gravedad, ha indicado el Instituto Armado.