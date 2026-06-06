Un motorista circula sin puntos y bajo los efectos del alcohol en Pontevedra y choca contra dos coches

Un motorista pontevedrés se enfrenta a tres delitos: conducir bajo los efectos del alcohol, negarse a realizar las pruebas de alcoholemia pertinentes y circular sin el permiso vigente por la pérdida total de puntos.

El hombre se vio involucrado en un suceso que terminó con su colisión contra dos vehículos aparcados y la Policía Local instruyendo las diligencias pertinentes.

Todo ocurrió al filo de las 20:30 horas del pasado martes, momento en el que la motocicleta se salió de la vía y acabó chocando contra los dos coches. Al llegar al lugar del accidente, los agentes comprobaron que el motorista, que resultó herido de carácter leve, presentaba síntomas de embriaguez.

En la primera prueba de alcoholemia a la que fue sometido, tal y como recogió Europa Press, arrojó una tasa superior al límite establecido como delito por el Código penal. No obstante, cuando los policías trataron de realizarle las siguientes pruebas estipuladas por normativa, el conductor se negó.