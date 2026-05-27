Golpe contra el narcotráfico en Pontevedra: detenidas 9 personas y 7 registros en varios municipios

Coche de la Guardia Civil, en imagen de archivo Guardia Civil

Nuevo golpe contra el narcotráfico en la provincia de Pontevedra. Nueve personas han sido detenidas este miércoles en una operación, tras efectuar siete registros en diversos municipios. La investigación permanece abierta.

Según han informado fuentes del Instituto Armado a Europa Press, las actuaciones se llevaron a cabo en la mañana de este miércoles en tres municipios de Pontevedra: Sanxenxo, Poio y Vilaboa.

No ha trascendido si se han llevado a cabo incautaciones de droga durante las actuaciones efectuadas. También se desconoce cuándo pasarán a disposición judicial las personas detenidas.