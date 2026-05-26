Estudiantes de Bellas Artes de la UVigo convocan una nueva protesta para pedir cambios en el protocolo contra abusos

La Asamblea Abierta de Estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra ha convocado una nueva protesta. Exigen a la Universidade de Vigo (UVigo) una revisión del protocolo frente a los casos de abuso sexual en la institución académica y reclaman mayores garantías de protección para las alumnas en situación de vulnerabilidad.

La movilización, convocada para el próximo jueves 28 de mayo, a las 17:30 horas, llega después de las declaraciones realizadas el pasado 14 de mayo por el anterior rector, Manuel Reigosa, quien anunció la apertura de investigaciones en la Facultad de Bellas Artes.

Sin embargo, el colectivo estudiantil considera que, tras ese anuncio, no se han adoptado medidas efectivas. Por esta razón, han decidido trasladar sus reivindicaciones al espacio público, así como han publicado un manifiesto con críticas dirigidas al área de Igualdad de la Universidade de Vigo.

Los estudiantes denuncian que el procedimiento actualmente en vigor resulta "ineficiente" y sostienen que las víctimas carecen del respaldo necesario durante el proceso. "Nos vemos en la obligación de movilizarnos para exigir cambios urgentes en un protocolo de abuso sexual ineficiente, que no hizo más que dejar a las víctimas desamparadas y silenciadas", sostienen.

Entre sus demandas, reclaman la puesta en marcha de acciones preventivas y un acompañamiento integral para las personas que denuncien situaciones de acoso, evitando que, a su juicio, la actuación institucional quede reducida a un "lavado violeta".

El documento también pone el foco en la atención a la diversidad dentro de la universidad. Según expone el colectivo, los casos que afectan a estudiantes neurodivergentes o integrados en el programa PIUNE, destinado a la diversidad funcional, requieren una respuesta más específica y una mayor consideración en los protocolos actuales.

Como informa Europa Press, la asamblea hace además un llamamiento tanto al alumnado como al personal docente para que adopten una posición activa ante estas situaciones en el ámbito universitario.

"Nadie puede tocar a las alumnas. Ante el abuso sexual, debe producirse una respuesta férrea, tanto por parte del alumnado como del profesorado. No podemos permitir que nuestras facultades se conviertan en escenarios de abuso mientras nadie hace nada para ponerle freno", aseguran en su manifiesto.

Como propuesta organizativa, el colectivo plantea la creación de asambleas estudiantiles en cada uno de los centros de la Universidade de Vigo para canalizar las demandas del alumnado y reforzar la defensa de sus derechos.