Detenido en Pontevedra a un presunto vendedor de heroína que se movía en bicicleta Policía Nacional

Un varón ha sido detenido por la Policía Nacional de Pontevedra por un delito de tráfico de drogas, asociado a la venta al menudeo de heroína.

Según ha informado el cuerpo policial en un comunicado, los agentes establecieron de forma coordinada varios dispositivos de vigilancia sobre el sospechoso, que se desplazaba en bicicleta para contactar con posibles compradores.

Las investigaciones permitieron detectar un constante trasiego de personas drogodependientes en distintas zonas del centro de la ciudad. Además, los agentes realizaron varias intervenciones de sustancias estupefacientes a consumidores que acudían presuntamente a adquirir sus dosis, lo que permitió confirmar la implicación del investigado en la actividad delictiva.

Una vez recabados los indicios necesarios se identificó a un varón tras interceptarle cuando circulaba por la zona en bicicleta. En el momento de su detención portaba heroína en forma de roca con un peso de 3.5 gramos, 0.82 gramos de cocaína, varios billetes fraccionados en cantidades pequeñas, un total de 225 euros y un teléfono móvil.

Una vez detenido fue trasladado a dependencias policiales y una vez finalizadas las diligencias se remitieron al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Pontevedra.