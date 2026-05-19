La CEP alerta de un aumento de los delitos violentos en Pontevedra y reclama más medios policiales. CEP

La Confederación Española de Policía (CEP) alertó este martes del incremento de los delitos violentos en Pontevedra y denunció la falta de medios humanos y materiales en la Comisaría Provincial durante una concentración celebrada ante sus instalaciones.

El sindicato reclamó al Ministerio del Interior la creación de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en la ciudad, así como la construcción de una nueva sede policial que sustituya a un edificio que considera "inadecuado" para prestar un servicio eficaz a la ciudadanía.

Según explicó el coordinador de la CEP en Galicia, Agustín Vigo, los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias vinculados a la violencia callejera aumentaron un 192,85% entre 2018 y 2025, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior citados por la organización. En concreto, estas infracciones pasaron de 14 casos en 2018 a 41 en 2025, tras alcanzar un máximo de 46 denuncias en 2024.

Vigo aseguró además que en Pontevedra se produce "una agresión a un policía nacional cada dos días, aproximadamente", y atribuyó parte de los problemas de seguridad a cuestiones estructurales, entre ellas la falta de efectivos en la calle y las dificultades de movilidad de los vehículos policiales por determinados elementos del mobiliario urbano.

La CEP defendió que la implantación de una UPR, ya presente en ciudades como Santiago, A Coruña, Lugo, Ourense o Vigo, permitiría reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la respuesta ante eventos multitudinarios. El sindicato también vinculó la falta de presencia policial en la calle con la reducción de personal en áreas internas de la comisaría, que obliga a agentes a asumir tareas administrativas.

Por su parte, el portavoz sindical en Galicia, Javier Martínez, relacionó el aumento de la delincuencia con el crecimiento de puntos de venta de droga y criticó la diferencia de inversión entre policías autonómicas y plantillas estatales. La organización volvió a reclamar, además, el reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo, una reivindicación que prevé llevar a las instituciones europeas.

"Hay más policías que nunca"

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, rechazó las afirmaciones realizadas por la Confederación Española de Policía y defendió que la capital provincial mantiene niveles elevados de seguridad ciudadana.

Losada calificó de "muy triste" que un sindicato policial transmita una imagen de inseguridad en "una ciudad extraordinariamente segura" y sostuvo que actualmente "hay más policías que nunca" gracias a las ofertas públicas de empleo impulsadas por el Ejecutivo central.

El subdelegado señaló que Pontevedra cerró 2025 con 2.353 delitos convencionales denunciados, un 6% menos que en 2019, cuando se registraron 2.515.

También indicó que los 41 casos de lesiones y riñas tumultuarias contabilizados el pasado año se sitúan por debajo de los registrados en otras ciudades gallegas como Vigo, Santiago, Lugo o Ferrol.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra pidió "rigor" en el debate sobre seguridad ciudadana y criticó lo que definió como una "fantasía distópica" sobre la situación de la delincuencia. Finalmente, reclamó a las organizaciones sindicales "realismo" para defender los intereses de los trabajadores.