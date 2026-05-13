Llama "gallegos de mierda" a dos policías de Pontevedra y termina detenido

Un hombre terminó detenido en Pontevedra tras proferir insultos, desobedecer y agredir a agentes de la Policía Local de Pontevedra. Más concretamente, se le atribuye al individuo un presunto delito de resistencia, desobediencia y atentado contra los agentes de la autoridad, tras un "grave altercado" en un control de tráfico.

Según relataron fuentes del cuerpo de seguridad, los hechos ocurrieron de madrugada el pasado 7 de mayo. En ese momento, una patrulla realizaba una prueba de alcoholemia a un conductor, cuando el acompañante de éste comenzó a insultar y a amenazar a los agentes. Se dirigió a ellos con expresiones como "hijos de puta, puercos, gallegos de mierda, sois asquerosos, os voy a matar". Además, según las mismas fuentes, les hacía el gesto al mismo tiempo de cortar el cuello con la mano.

Los agentes trataron de calmar, sin éxito, al hombre. Mientras tanto, finalizaron las diligencias del conductor, que arrojó un resultado positivo en el test de 0,69 mg/l.

También insultó al familiar del conductor

Momentos después, y siempre según los agentes, un familiar del conductor se presentó en el lugar para hacerse cargo del vehículo. El acompañante citado también comenzó a insultar a este familiar, lo que provocó que éste decidiese no hacerse cargo del turismo. Además, luego y ante la llegada de la grúa municipal, el varón intentó a toda costa que no se llevasen el vehículo: Comenzó a desobedecer las órdenes de los agentes, y trató de agredirlos. Durante el forcejeo insultó y escupió a los policías.

Por todo lo anterior los agentes terminaron deteniendo al hombre, que mantuvo su comportamiento agresivo llegando a golpear la ventana del vehículo policial.