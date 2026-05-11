Colisión en cadena en Marín (Pontevedra) con tres heridos: Uno de ellos tuvo que ser excarcelado

Tres heridos en una colisión en cadena registrada en la PO-551, a su paso por Ardán, en el municipio pontevedrés de Marín. Este suceso se produjo minutos después de las 21:20 horas de este domingo en el kilómetro siete de dicha vía y fue un particular el que dio la voz de alarma, según recogió Europa Press.

Hasta el punto se desplazaron los Bomberos do Morrazo que tuvieron que intervenir para excarcelar a una persona que fue evacuada en ambulancia, junto a otro de los heridos. Sin embargo, el tercer implicado acudió por sus propios medios a un centro sanitario.

Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos do Morrazo, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Marín y los servicios de mantenimiento de la carretera formaron parte del operativo.