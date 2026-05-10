Descubren que el hombre que discutía en Pontevedra con su mujer llevaba un cuchillo escondido

La Policía Local de Pontevedra, tras recibir un aviso sobre una discusión acalorada de pareja en la vía pública, terminó por detener al hombre cuando comprobó que la mujer presentaba lesiones visibles. También tras interceptarle un cuchillo de unos diez centímetros que el varón llevaba escondido.

Según fuentes policiales, la pareja llevaba nueve meses de relación y, desde el inicio de la misma, había convivido. En la intervención, los agentes se percataron de que la mujer presentaba hematomas a la altura del cuello y las rodillas.

Por otro lado, al cachear al presunto agresor, se le intervino una navaja de unos 10 centímetros de longitud y 4,5 centímetros de hilo guardada en el bolsillo izquierdo delantero del pantalón.

Por todo lo anterior, los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito de violencia de género.